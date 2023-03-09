В Карелии 18-летнего студента арестовали по делу о госизмене 

В Карелии по обвинению в "подстрекательстве к госизмене" и "приготовлению к преступлению" арестован и отправлен на два месяца в СИЗО 18-летний студент Андрей Васюренко.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года он "пытался склонять граждан к совершению государственной измены путём перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил Украины". Также Васюренко "сформировал убеждение, что следует помешать достижению Россией целей специальной военной операции".

Издание РБК сообщает, что в материалах дела Васюренко назван "сторонником независимости Карелии", который "придерживается националистических взглядов".

По данным агентства ТАСС, 18-летний обвиняемый в подстрекательстве к госизмене учится в Петрозаводске, в филиале университета морского и речного флота имени Адмирала Макарова.