В Карелии 18-летнего студента арестовали по делу о госизмене 

В Карелии по обвинению в "подстрекательстве к госизмене" и "приготовлению к преступлению" арестован и отправлен на два месяца в СИЗО 18-летний студент Андрей Васюренко.
По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года он "пытался склонять граждан к совершению государственной измены путём перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил Украины". Также Васюренко "сформировал убеждение, что следует помешать достижению Россией целей специальной военной операции".
Издание РБК сообщает, что в материалах дела Васюренко назван "сторонником независимости Карелии", который "придерживается националистических взглядов".
По данным агентства ТАСС, 18-летний обвиняемый в подстрекательстве к госизмене учится в Петрозаводске, в филиале университета морского и речного флота имени Адмирала Макарова.
- Правозащитники отмечают, что в последнее время в России резко увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых по статьям о государственной измене. Только в начале марта ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, обвинив его в попытке передать украинской разведке информацию об объектах Минобороны в Хабаровском крае, и жительницу Москвы по обвинению в финансовой помощи украинской армии.
- В конце февраля Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, призвал спецслужбу активнее "пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество", а также "использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию".
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