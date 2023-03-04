ФСБ задержала москвичку за финансовую помощь украинской армии

ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене за финансовую помощь украинской армии. Об этом сообщают российские информагентства. Лефортовский суд отправил задержанную в СИЗО на два месяца.

Спецслужба пояснила, что задержала жительницу Москвы при попытке выезда из России.

По статье за госизмену грозит до 20 лет тюрьмы. Имя арестованной и другие подробности не приводятся.

Правозащитники отмечают, что это первый известный случай, когда финансовая помощь Украине становится основанием для возбуждения дела о госизмене. Как правило, дела по этой статье возбуждаются после передачи другой стране информации, составляющей гостайну.

Через несколько дней после начала войны России с Украиной российская Гепрокуратура предупредила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству или организации, направленной против безопасности Российской Федерации, может караться по статье Уголовного кодекса о госизмене.

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