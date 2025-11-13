В Карелии потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж погиб

В Карелии при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу истребитель Су-30. Экипаж погиб, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, крушение произошло в четверг около семи вечера по московскому времени. "Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс". Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что самолёт упал в Прионежском районе. К месту крушения выехали экстренные службы.