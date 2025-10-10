Ссылки для упрощенного доступа

В Липецкой области разбился истребитель МиГ-31

В Липецкой области вечером в четверг разбился истребитель МиГ-31. Самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта и потерпел крушение при заходе на посадку, утверждают в российском министерстве обороны.

Экипаж катапультировался, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении военных. Другие подробности не приводятся, создана комиссия для расследования случившегося.

МиГ-31— советский истребитель-перехватчик, выпускавшийся с 1970-х годов до 1994 года. В России его дооборудовали как платформу для запуска крылатых ракет "Кинжал". Самолёты наносят удары по Украине. Утром в пятницу в стране дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

