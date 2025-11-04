На береговой линии в Тупкараганском районе Казахстана обнаружили 112 погибших тюленей, сообщает комитет рыбного хозяйства Минсельхоза страны.

Туши животных лежали на берегу Каспийского моря от населенного пункта Асан до мыса Баутино. Причина гибели животных пока неизвестна, специалисты провели забор проб.

По мнению специалистов "Института гидробиологии и экологии", тюлени погибли чуть больше месяца назад, однако их тела вынесло на берег лишь недавно. "Кроме того, на основании многолетних исследований ученых в качестве возможных причин гибели тюленей указывается ослабление их иммунитета", – говорится в сообщении.

Ранее на берегах Каспийского моря уже находили тысячи мёртвых тюленей. В 2024 году, по версии Минсельхоза страны, причиной могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа.