В Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате пожара на складе боеприпасов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура по погибшим в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге страны.

Инцидент произошёл в четверг вблизи города Тараз около границы с Киргизией, на территории войсковой части, где размещена инженерно-сапёрная бригада. Там, согласно сообщению министерства обороны Казахстана, хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арысе, где в 2019 году так же случились пожар и взрывы.

По последним данным министерства по чрезвычайным ситуациям, число жертв пожара возросло до 13. Среди погибших — сотрудники МЧС, служащие войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.