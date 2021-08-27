В Казахстане при взрывах на складах боеприпасов погибли 12 человек

В Казахстане число погибших при взрывах на складах с боеприпасами возросло до 12, почти 100 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы несколько десятков. Среди погибших – офицеры и сотрудники пожарной команды.

Инцидент произошёл в четверг вблизи города Тараз на территории войсковой части, где размещена инженерно-саперная бригада. Глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев заявил о намерении подать в отставку из-за трагедии.

Произошло порядка десяти взрывов. Начался длительный поджар на площади 700 квадратных метров: горели 500 тонн тротила, а осколки разлетелись на расстояние свыше трёх километров. В Минобороны заявили, что характер происшествия не соответствовал содержимому склада: по данным ведомства, там хранились лишь инженерные снаряды.

Власти массово эвакуировали в Тараз более тысячи сельских жителей и перекрыли дороги, ведущие к месту проишествия. Возбуждено угловое дело. Следствие рассматривает разные версии – от умышленного поджога до самовозгорания.

Два года назад аналогичная история произошла с арсеналом в войсковой части в городе Арысь. Тогда масштабный взрыв повредил почти все дома и строения в этом городе, были эвакуированы 45 тысяч человек, погибли трое, за врачебной помощью обратились несколько сотен человек. После ликвидации последствий той трагедии боеприпасы перевезли в войсковую часть под Таразом – как раз туда, где накануне произошли взрывы.

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