В Казани задержали журналистку Наилю Муллаеву

В Казани сотрудники полиции задержали журналистку Наилю Муллаеву. В её квартире провели обыск. Об этом сообщает Idel. Реалии.

У Муллаевой изъяли её российский паспорт. Журналистки в момент обыска в квартире не было. По словам Муллаевой, обыск проходил в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Поводом стал видеоролик на YouTube о нападении на российского посла в Польше. Статус журналистки в этом деле неизвестен.

Позднее стало известно, что Муллаева задержана из-за митинга против мобилизации, который два месяца назад она освещала как журналистка. На неё составили протокол по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Сообщается, что в отделение полиции к Муллаевой не пускают адвоката.

В марте этого года у Муллаевой провели обыск по делу о ложном сообщении о минировании. В том же месяце её задерживали из-за пикета, на котором журналистка стояла с плакатом "Путин — это война, нищета, разруха. Нет войне. Остановитесь!".