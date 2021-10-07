Полиция Новосибирска потребовала ₽3 млн за работу на январской акции

Управление МВД по Новосибирской области подало иск к депутату горсовета Новосибирска Антону Картавину и блогеру Тимуру Ханову. Ведомство требует 3,02 млн рублей за сверхурочную работу 31 января на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Тайга.Инфо".

МВД оценило работу полицейских на акции в 3,01 млн рублей, еще в 13 тысяч рублей – затраты на бензин.

Иск был подан еще 19 августа, однако копию иска депутат Антон Картавин получил только сейчас, рассмотрение по существу назначено на 20 октября. Депутат отмечает, что Гражданский процессуальный кодекс обязывает истца извещать ответчика об иске одновременно с судом.

Во время акции 31 января оба ответчика находились в изоляторе временного содержания. Антон Картавин был арестован на 10 суток по статье об организации публичного мероприятия без уведомления, Тимура Ханова арестовали по той же статье на семь суток – за ролик с анонсом акции.

17 августа стало известно, что Управление МВД по Новосибирской области подало аналогичный иск на 2,8 млн рублей к экс-главе местного штаба Навального Сергею Бойко (штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года), бывшей сотруднице организации Елене Носковец, помощнице депутата горсовета Антона Картавина Наталье Поздняковой, участнику "Коалиции 2020" Вячеславу Якименко и бывшему депутату Госдумы Аркадию Янковскому.

27 августа суд в Пензе постановил взыскать 528 тысяч рублей с соратника оппозиционера Алексея Навального Антона Струнина и местного жителя Юрия Цепаева по иску МВД – ведомство потребовало компенсацию за работу на акции 23 января.

В Омске полицейские также требовали со сторонников Навального компенсацию за работу на январских акциях – 452 тысячи рублей.

В Ярославле суд взыскал 296 тысяч рублей со сторонницы Алексея Навального Елены Лекиашвили по аналогичному иску местной полиции.