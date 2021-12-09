В Киеве предложили штрафовать за публичное отрицание "агрессии России"

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении административной ответственности за публичное отрицание "вооруженной агрессии России" против Украины, "временной оккупации" территорий Украины и попыток легитимизировать аннексию Крыма. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, закон будет касаться политических деятелей. "Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не проукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", – сказал Шмыгаль.

Согласно законопроекту, штраф за такое правонарушение составит от 17 до 34 тысяч гривен (от 46 до 92 тысяч рублей). При повторном нарушении в течение года штраф составит от 34 до 51 тысячи гривен (от 92 до 138 тысяч рублей). Теперь законопроект рассмотрит Верховная рада.