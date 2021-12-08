Джо Байден исключил отправку войск США для защиты Украины

Возможность отправки американских войск для защиты Украины в случае российского вторжения не рассматривается, так как эта страна не является государством-членом НАТО, заявил президент США Джо Байден.

"Идея того, что Соединённые Штаты будут в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять российскому вторжению на Украину, прямо сейчас не рассматривается. У нас есть моральное обязательство и юридическое обзательство перед нашими союзниками по НАТО, в соотвествии в пятой статьёй договора. Но это обязательство не распространяется на Украину", - заявил Байден, отвечая в среду на вопросы журналистов у Белого дома. Одновременно, как сказал Байден, он чётко обозначил готовность Соединённых Штатов обеспечить оборонные возможности Украины.

Байден коснулся и состоявшегося днём ранее, 7 декабря, своего двухчасового телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы американской администрации, он дал ясно понять Путину, что если Россия начнёт операцию против Украины, она столкнётся с такими экономическими последствиями, каких не было прежде. И, как подчеркнул Байден, он уверен, что Путин "воспринял это послание".

Владимир Путин в среду также прокомментировал телефонную беседу с Джо Байденом, упомянув, среди прочего, обеспокоенность Москвы возможным членством Украины в Североатлантическом Союзе. "Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – подчеркнул Владимир Путин.

Джо Байден анонсировал в среду встречи на высоком уровне с участием России и, по меньшей мере, четырёх крупных союзников США по НАТО, на которых будут обсуждаться опасения российской стороны, связанные с западным военно-политическим блоком, а также меры по снижению напряжённости на"восточном фланге". Как сказал Байден, он надеется уже к пятнице сообщить о контактах в таком формате.

В Белом доме после беседы лидеров США и России во вторник отметили, что Байден во время разговора не пошел на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с Москвой темы, вызывающие беспокойство.

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорчиески отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину. На этом фоне США сообщали о планах поставить Киеву больше вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".