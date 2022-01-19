В Киеве прошли переговоры госсекретаря США и президента Украины

В Киеве состоялись переговоры главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон направил Москве ясный сигнал: если она решится на вторжение в соседнюю страну, то её ждет очень жёсткий ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но от союзников на Западе.

До переговоров с Зеленским Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве. И заявил, что вторжение России на территорию Украины может произойти в очень короткие сроки. При этом госсекретарь США надеется, что Москва будет придерживаться мирного пути разрешения конфликта. Чтобы это произошло, нужно желание Кремля, сказал Блинкен.

Очередную попытку найти компромиссы Госсекретарь США предпримет в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдёт в Женеве.

Ранее власти США говорили, что не собираются принимать никаких решений по Украине без учета мнения Киева. Сегодняшний визит Блинкена в Киев раз необходим для согласования позиций сторон, утверждает Вашингтон.

Сегодня же стало известно, что площадку для переговоров России и Украины по урегулированию кризиса готова предоставить Анкара. Об этом сообщил представитель президента Турции. Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина приехать в Турцию и урегулировать разногласия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию сложившейся ситуации. Место проведения каких-то контактов – вторично, но Турция может повлиять на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения, подчеркнул сказал Песков.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.

Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.

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