В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Украины и России, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Киевского городского совета Алину Михайлову.



Памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение снести его Киевсовет принял в июле 2021 года. Сейчас памятник находится в одной из районных администраций города и “должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма”.

“Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если когда-либо существовала, закончилась оккупация Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна до тех пор, пока Россия не покинет каждый сантиметр украинской земли, не возместит каждую копейку ущерба и пока Президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях”, – написала Михайлова в Facebook.

В планах депутата “провести ревизию” и других памятных знаков, “связанные с государством агрессором”, в том числе проверить все названия улиц и объектов.

Вооружённый конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время убиты свыше 13 тысяч человек. Киев обвиняет Москву в вооружённой поддержке сепаратистов. Россия все обвинения категорически отвергает.