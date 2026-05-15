В Киеве траур. Число погибших после удара РФ выросло до 24

Число погибших в Дарницком районе Киева из-за российского удара, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного дома, выросло до 24, среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

15 мая в Киеве объявлено днём траура.

Удар был нанесён в ночь на 14 мая. Российские войска атаковали Украину, по данным ВСУ, 56 ракетами и 675 дронами, основной целью удара был Киев. В Дарницком районе после атаки рухнул подъезд девятиэтажного жилого дома. Спасательная операция длилась более 28 часов. Пострадали 48 человек, многие были спасены из-под завалов.

Около 400 человек получили помощь от психологов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Нацполиции, они на месте консультировали и поддерживали пострадавших и близких, говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что всем, кто был ранен и потерял дом, должна быть предоставлена помощь. Он побывал на месте трагедии.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизнь и надеется остаться безнаказанной. Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше", - написал он, поблагодарив всех, кто осудил российские удары и призвав предоставить Украине больше средств ПВО. В Минобороны России заявляют, что удары наносились по военным объектам и по оборонным предприятиям.