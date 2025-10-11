В Киеве вернули электричество более чем 800 тысячам домохозяйств

После массированного российского авиаудара в ночь на 10 октября украинским энергетикам удалось вернуть электроснабжение более чем 800 тысячам семей, – сообщает в субботу утром энергетическая компания ДТЕК.

"Мы завершили основные работы по возобновлению электроснабжения после массированного обстрела минувшей ночью. Более 800 тысяч жителей столицы снова со светом. Остались локальные аварии. Энергетики продолжают работу над точечными заявками", – говорится в сообщении.

Киевская городская военная администрация, в свою очередь, утром в субботу сообщила о возобновлении движения трамваев и троллейбусов.

Россия в ночь на 10 октября нанесла масштабный удар ракетами и дронами по территории Украины. В результате атаки в нескольких регионах страны были зафиксированы перебои с поставками электричества, в Киеве загорелся 17-этажный жилой дом, было остановлено движение части электрического общественного транспорта – трамваи, троллейбусы, один отрезок метро. В левобережной (восточной) части города не было электричества, произошли перебои с поставкой воды.

В ночь на 11 октября российские дроны атаковали Одессу – в некоторых районах города исчез свет. Как пишет в телеграме глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены энергетическое оборудование, два жилых дома и здание гостиницы. Пострадал один человек.





Всего за ночь Украину атаковали 78 российских беспилотников. По данным Воуздушых сил ВСУ, были нейтрализованы 54 дрона. "Зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника на 6 локациях", – говорится в сообщении.