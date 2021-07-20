В Киеве вспоминают погибшего 5 лет назад журналиста Павла Шеремета

В Киеве почтили память погибшего пять лет назад журналиста Павла Шеремета. Близкие, коллеги и просто прохожие принесли цветы к памятнику, установленному год назад на месте, где 20 июля 2016 года был взорван автомобиль, в котором находился журналист "Украинской правды".

Обстоятельства этого преступления до сих пор не прояснены. Возможных заказчиков следствие пока не установило.

Об аресте троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета было объявлено в 2019 году на пресс-конференции в присутствии президента Владимира Зеленского. Ушедший на днях в отставку глава МВД Арсен Аваков говорил тогда об убеждённости в том, что убийцы Шеремета найдены. Многие представители украинской общественности, как и бывшие коллеги Шеремета, однако, выражают сомнения в доводах следствия. Все трое подозреваемых - музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь - заявляют о своей невиновности. За последний год, утверждают адвокаты обвиняемых, существенных доказательств их причастности к убийству журналиста следствие так и не предоставило.

Дело находится в суде уже почти год. Коллеги и мать Шеремета добиваются встречи с новым главой МВД Украины Денисом Монастырским. На прошлой неделе на заседании Верховной Рады он заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

В 2017 году следователи назвали основной версией убийства профессиональную деятельность Павла Шеремета. А в 2019 году, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, – уже дестабилизацию ситуации в государстве путем убийства известного лица.

Высказывались и другие версии убийства Павла Шеремета , в том числе его связь с делом "беглого олигарха" Александра Клименко и "белорусский след" - возможная причастность к убийству спецслужб режима Александра Лукашенко. Павел Шеремет до 2010 года был гражданином Беларуси и выступал с критикой белорусских властей. До переезда в Киев он жил и работал в Москве.