В Кишиневе прекратил работу Российский центр науки и культуры

Русский дом в столице Молдовы Кишиневе прекратил работу с 4 июля. Соответствующее заявление главы Россотрудничества Игоря Чайки размещено на официальном портале ведомства. В нем говорится, что представитель Россотрудничества будет работать в составе российского посольства в Молдове.

Через посольство Россотрудничество, как отмечается, продолжит отбор иностранных студентов на обучение в российских вузах по государственным квотам, а также продолжит проведение мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества. "Уверены, что у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке", - говорится в заявлении.

В ноябре парламент Молдовы денонсировал межправительственное соглашение с Россией от 1998 года о создании и функционировании культурных центров, на основании которого в Кишиневе в 2009 году был открыт Российский центр науки и культуры (Русский дом). Это произошло после парламентских выборов, во вмешательстве в которые власти Молдовы обвиняли Россию, взаимных высылок дипломатов и на фоне напряжённости вокруг Приднестроявья, отмечает Настоящее время.

Нынешние проевропейские власти Молдовы обвиняли Русский дом в подрывной деятельности и создании угрозы государственной безопасности. Представляя на пленарном заседании парламента предложение о денонсации соглашения с Россией, министр культуры Кристиан Жардан говорил, что российский центр используется как инструмент продвижения пропаганды, а не русской культуры.