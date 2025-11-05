Власти Молдовы решили закрыть "Русский дом" в Кишинёве

Правительство Республики Молдова в понедельник одобрило законопроект о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров. Проект предусматриет закрытие в Кишинёве так называемого Русского дома (Российского центра науки и культуры - представительства российского государственного агентства Россотрудничество). Об этом сообщает Radio Moldova.

Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что центр был открыт на основании соглашения между Россией и Молдовой 1998 года, регулирующего культурное сотрудничество. Его срок истекает в июле 2026. По словам министра, договор не будет продлён. Власти Молдовы считают Русский дом "инструментом гибридного влияния Кремля". При этом подчёркивается, что в России молдавского культурного центра нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее "очередным проявлением антагонизма к России" и сказал, что власти Молдовы проводят "линию на отрицание всего, что связано с нашей страной".

В Россотрудничестве заявили, что пока Русский дом работает в плановом режиме. На его сайте перечислены в качестве его задач продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, общественная дипломатия и молодёжные обмены.

Ранее власти Молдовы обвиняли Россию в попытках вмешательства в выборы в стране и в целом в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдове.

В феврале нынешнего года закрылся Русский дом в Баку. Приостановки его работы на фоне обострения межгосударственных отношений потребовали власти Азербайджана.

После российского вторжения в Украину в 2022 году в нескольких странах работа Русских домов была приостановлена - в том числе в Румынии. При этом в большинстве стран Запада их работа продолжается, хотя и менее активно, чем до 2022 года.