Парламент Молдовы поддержал в первом чтении закрытие "Русского дома"

Парламент Молдовы в четверг большинством голосов одобрил в первом чтении денонсацию подписанного в 1998 году соглашения с Россией и закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Проевропейские власти Молдовы обвиняют эту структуру в подрывной деятельности и создании угрозы государственной безопасности.

После нескольких часов напряжённых дебатов денонсацию соглашения с Россией поддержали 54 депутата от правящей правоцентристской партии "Действие и солидарность" (PAS) и 6 депутатов фракции "Демократия дома". Против голосовали коммунисты, социалисты, блок "Альтернатива" и "Наша партия" – в общей сложности 35 голосов. Голосование во втором чтении ожидается через 10 дней, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.

Представляя на пленарном заседании парламента предложение о денонсации соглашения с Россией, министр культуры Кристиан Жардан заявил, что российский центр используется как инструмент продвижения пропаганды, а не русской культуры в Республике Молдова. По словам министра, власти обнаружили "явные элементы дезинформационной деятельности и оправдания российской агрессии в Украине".

Лидер фракции социалистов в парламенте Игорь Додон призвал снять проект с повестки дня, заявив, что "правительство не представило четких аргументов", а денонсация соглашения "противоречит интересам большинства граждан". Коллега Додона по фракции, вице-спикер Влад Бэтрынча назвал возможную денонсацию соглашения с Россией "бесполезным и опасный проектом", который может "вывести людей на баррикады".

Центр в Кишиневе, также известный как "Русский дом", был открыт в 2009 году. Если денонсация соглашения с Москвой о его деятельности будет принята во втором чтении и обнародована президентом Майей Санду, он должен будет прекратить свою деятельность в июле 2026 года.

Посольство России в Молдове назвало решение Кишинева о закрытии "Русского дома" ошибочным и контрпродуктивным.



