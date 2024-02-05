В Китае австралийский писатель приговорён к смертной казни

Суд в Китае приговорил австралийского писателя Ян Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой в два года. Его задержали в 2019 году в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в шпионаже.



Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что австралийское правительство "потрясено" таким решением. "Как мы понимаем, приговор может быть заменен пожизненным заключением через два года, если человек не совершит каких-либо серьезных преступлений в течение двухлетнего периода", – написала Вонг в соцсети X. Она также рассказала о вызове посла Китая, чтобы высказать возражение Канберры "в самых решительных выражениях".

Суд над писателем прошел 27 мая 2021 года в закрытом режиме. Подробности дела китайские власти не раскрывали, неизвестны и детали обвинения. Писатель обвинения отвергал.

Ян Хэнцзюнь родился в Китае, у него есть австралийское гражданство. До 2019 года он работал в Нью-Йорке. Хэнцзюнь критиковал китайские власти за нарушения прав человека.

Научный руководитель Янга в Австралии Фэн Чонги назвал приговор "возмутительным политическим преследованием".

"Доктор Ян не совершал никаких шпионских преступлений. Китайское правительство наказывает его за критику нарушений прав человека в Китае и за защиту универсальных ценностей, таких как права человека, демократии и верховенство закона", – заявил Фэн.

Он также рассказал о проблемах писателя со здоровьем. "Пять лет ареста и пыток нанесли тяжелый урон его здоровью. Сейчас он тяжело болен", – сказал Фэн. Он призвал Австралию добиться условно-досрочного освобождения по медицинским показаниям.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что писатель может подать апелляцию на решение суда.