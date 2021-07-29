В Китае известный критик Компартии КНР, миллиардер Сунь Даву приговорён к 18 годам тюремного заключения и штрафу в три миллиона юаней за "разжигание розни". Его посчитали виновным в том, что он подстрекал толпу к штурму госучреждений, вел нелегальный бизнес, занимался незаконным захватом земель и "провоцировал неприятности". Соответствующее решение в среду обнародовал в WeChat Народный суд города Гаобейдянь, сообщает South China Morning Post.

67-летний Сунь – глава сельхозпредприятий, на которых работают порядка девяти тысяч человек. Он оказался одним из немногих, кто решился публично обвинить правительство в попытках скрыть масштабы эпидемии африканского свиного гриппа в 2019 году – болезни, из-за которой погибли более 100 миллионов свиней. В беседе с телеканалом CNN он рассказывал, что местные власти согласились повторно проверить его скот только после того, как он начал выкладывать фото мертвых животных в интернете.

Впоследствии, сообщало Reuters, бизнесмен был втянут в земельный спор с государственной фермой. По словам миллиардера, его работники пострадали в столкновениях с полицией, когда пытались помешать сотрудникам совхоза снести одно из зданий, принадлежащих компании Сунь Даву.

Китайские правозащитники назвали приговор "вопиющей попыткой наказать Суня за поддержку прав человека". По словам активистов, Сунь посвятил жизнь заботе о сельском населении, находящемся на периферии китайской экономики.

Сунь читал лекции в престижных китайских университетах и занимался меценатством: он покрывал судебные издержки известных юристов-правозащитников, а также профинансировал частную больницу и школу, услуги которых предоставлялись со скидкой для сотрудников бизнесмена. Именно это обстоятельство и стало одним из оснований уголовного дела: на суде Суня обвинили в том, что его фирма Dawu Group якобы незаконно собирала средства со своих работников. Сунь отрицает обвинения.

Уголовный срок был назначен Суню на фоне усиливающихся репрессий против критических настроенных предпринимателей, поясняет CNN. Телеканал напомнил, что в руководящих принципах, изложенных в сентябре прошлого года, Компартия заявила, что частному сектору необходимы "политически разумные люди", которые "чётко следовали бы линии партии".

Тогда же за преступления, связанные с коррупцией, был приговорён к 18 годам лишения свободы китайский миллиардер Жэнь Чжицян, который жёстко критиковал стратегию лидера Си Цзиньпина по предотвращению коронавируса. В своём заявлении он назвал действующего главу государства "жаждущим власти клоуном".

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