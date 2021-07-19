США официально обвинили Китай во взломе почтовой системы Microsoft

Администрация президента США Джо Байдена в понедельник официально обвинила власти Китая во взломе систем электронной почты Microsoft, которые используют многие крупнейшие мировые компании, правительства и военные подрядчики.

Тем самым Вашингтон присоединился к широкой группе союзников, в том числе из числа членов НАТО, ранее осудивших Пекин за кибератаки по всему миру, пишет The New York Times.

Согласно заявлению Белого дома, американская администрация впервые обвинила Китай в том, что он платит преступным группам за организацию масштабных взломов, в том числе за хакерские атаки с использованием программ-вымогателей – с целью обогащения на миллионы долларов.

Microsoft ранее в связи с атакой в марте, когда были взломаны десятки тысяч компьютеров и сетей по всему миру, указала на хакеров, связанных с министерством госбезопасности Китая. Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, сделанном 19 июля, подчеркнул, что это китайское ведомство способствовало созданию целой "хакерской экосистемы", участники которой осуществляют как операции, спонсируемые государством, так и ведут преступную деятельность для собственной финансовой выгоды.

О каких-либо сдерживающих мерах против КНР в ответ на кибератаки США пока не объявляют.

The New York Times отмечает, что столь серьёзные обвинения в адрес Китая со стороны НАТО и Евросоюза – событие редкое, поскольку входящие в эти объединения государства крайне неохотно прибегают к публичной критике в адрес своего главного торгового партнёра.

Вводя санкции против России и добиваясь осуждения действий Китая своими союзниками, администрация президента Байдена всё глубже, чем когда-либо прежде в современной истории, погружается в цифровую холодную войну с двумя своими основными геополитическими соперниками, подчёркивают авторы публикации.

И Москва, и Пекин категорически отрицают причастность к кибератакам.