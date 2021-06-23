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Крупнейшая оппозиционная газета Гонконга объявила о закрытии

Печатная продукция Apple Daily

Крупнейшая демократически ориентированная газета Гонконга Apple Daily объявила о закрытии, сообщает Би-би-си в среду. Это произошло на фоне давления со стороны властей: на прошлой неделе в офисах редакции были проведены обыски под предлогом нарушения спорного закона о нацбезопасности. Полиция задержала главного редактора и пятерых топ-менеджеров. Активы компании были заморожены.

Издание является ведущим критиком китайского правительства в Пекине и его представителей на гонконгской территории. Принимая решение о закрытии, руководство газеты исходило из соображений безопасности сотрудников. После полуночи цифровая версия Apple Daily, просуществовавшая в течение 26 лет, перестанет обновляться, а последний печатный номер вышел в прошлый четверг – в день полицейского налёта на редакцию, в котором участвовали полтысячи стражей порядка.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал закрытие газеты "сокрушительным ударом по свободе слова в Гонконге".

Ранее за решеткой оказался основатель Apple Daily, 73-летний миллиардер Джимми Лай. Известный критик Компартии КНР уже около года находится в тюрьме по ряду обвинений. По двум из них вынесены обвинительные приговоры: в соответствии с ними арестант проведет в заключении порядка двух лет. В будущем ему может грозить пожизненное лишение свободы.

После того, как в 1997 году Британия вернула Гонконг под китайскую юрисдикцию, Пекин договорился с бывшей английской колонией о базовом принципе существования под названием "Одна страна, две системы". В последние годы центральные власти перестали придерживаться этой договоренности, начав наступление на свободы жителей Гонконга. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек.

В 2020 году китайские власти приняли закон "О национальной безопасности территории" Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.

Джимми Лай – основатель Giordano, азиатского ретейлера одежды, Next Digital, Гонконгской медиакомпании и газеты "Пинго Жибао" (Apple Daily). Он является одним из главных спонсоров Демократической партии.

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