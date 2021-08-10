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В КНР устроившее долгую прогулку стадо слонов возвращается домой

Стадо гуляющих в Китае азиатских слонов

На юге Китая свыше 150 тысяч жителей были эвакуированы из населённых пунктов, расположенных на маршруте миграции стада слонов в провинции Юньнань.

За передвижениями стада, состоящего из 15 особей, следят свыше 25 тысяч полицейских. Ведётся мониторинг с использованием дронов.

Почти полтора года назад группа азиатских слонов, охраняемых государством, покинула расположенный в регионе природный заповедник. С тех пор животные прошли путь в 500 километров, и в мировых СМИ периодически можно было встретить заголовки с новостями о них.

Стадо проходит через сельхозугодья, крупные и небольшие города. В миллионы долларов оценивают ущерб, который слоны нанесли урожаю и строениям, поврежденным ими, пишет "Би-би-си".

Как только животные подходят к очередному населённому пункту, жителей эвакуируют, так как многие из них пытаются защитить свои дома и посадки, и это приводит к опасным ситуациям.

К июню слоны подошли к административному центру провинции – городу Куньмин. Изначально усилия развернуть их и направить обратно в заповедник Мэнъянцзы не давали результатов, но сейчас стадо находится уже на пути домой.

Эксперты говорят, что до сих пор точно не ясно, почему слоны покинули привычное для них место обитания и отправились в долгий поход. Некоторые считают, что изначально мог сбиться с пути неопытный лидер. Другие не исключают, что животным просто надоело жить там, где они жили.

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