В Коктебеле неизвестный поджёг машины у дома Дмитрия Киселёва

В аннексированном Крыму, в Коктебеле, разыскивают неизвестного, который в ночь на 17 сентября поджёг два легковых автомобиля у дома российского телеведущего Дмитрия Киселёва. Об этом пишут телеграм-каналы "Осторожно, новости" и "ЧП / Крым".

Сообщается, что ЧП произошло в субботу около двух часов ночи. Сотрудники полиции склоняются к версии, что неизвестный хотел поджечь именно машины Киселёва, пишут "Осторожно, новости". По предварительным данным, автомобили были сожжены неизвестным в медицинской маске и бахилах.

Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели машина для гольфа и внедорожник Land Rover.

По данным "Осторожно, новости", возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца.

Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.

Дмитрий Киселёв возглавляет государственную медиагруппу "Россия сегодня". С 2014 года он находится в санкционном списке Евросоюза за роль в продвижении пропаганды Кремля в поддержку аннексии Крыма.