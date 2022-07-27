Суд ЕС отклонил жалобу RT France на запрет вещания после начала войны

Суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил апелляцию российского телеканала RT France на принятое в марте решение запретить его вещание "из-за систематического распространения дезинформации".

"Большая палата Суда общей юрисдикции отклоняет ходатайство RT France об отмене актов Совета, принятых после начала войны в Украине и временно запрещающих организации транслировать контент", - говорится в сообщении судебного органа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение суда, заявил об ответных мерах. "Разумеется мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", - подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами.

Евросоюз приостановил вещание некоторых поддерживаемых государством российских медиа, в том числе RT, 1 марта. Европейские регуляторы СМИ поставили под сомнение объективность освещения телеканалом событий, связанных с российским вторжением на украинскую территорию. Главный редактор RT Маргарита Симоньян тогда обвинила Евросоюз в нарушении принципа свободы слова и заявила, что канал не имеет отношения к вторжению на территории Украины, а значит, его блокировка после начала войны "просто удобный предлог".

В обнародованном 27 июля решении суда подчёркивается, что сложившиеся обстоятельства были достаточными для принятия ЕС тех мер, которые он принял, и что эти меры "не ограничивают несоразмерно свободу RT France на его деятельность". Канал сообщил о намерении обжаловать новое решение.

Финансируемый российскими властями телеканал Russia Today (впоследствии RT) начал работу в 2005 году, периодически расширяя вещание и запуская сайты на разных языках, включая английский, французский, испанский и арабский. В ряде стран его работа была запрещена, к примеру, в Литве и Латвии.