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В колонии Навального пять раз в день включают антисемитские песни

Алексей Навальный по видеосвязи в суде, июнь 2021 года

В колонии, в которой отбывает срок оппозиционный российский политик Алексей Навальный, пять раз в день включают антисемитские песни. Об этом говорится в телеграм-канале политика.

Одна из них содержит такие строки:

"Если в Кремле отмечают Пурим,
Это значит, что снова в беде Третий Рим".

По словам Навального, такими песнями в колонии проводится "воспитательная работа". Также в её рамках заключённые вынуждены смотреть видеоролики "по профилактике экстремизма" и слушать "патриотическую музыку". Например, песню "С чего начинается Родина" в исполнении умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского или:

"Опять наши парни попали в засаду,
Под шквальным огнем им пришлось выживать,
Какая-то крыса орудует в штабе,
И жаль, что пока её не достать".

"Я говорю ментам: вы вообще слушаете, что у вас на зоне играет? Вас самих за экстремизм посадят. Не, говорят, всё как положено, воспитательная работа по методическим рекомендациям", пишет Навальный.

На прошлой неделе Навального в 16-й раз поместили в ШИЗО на очередные 15 суток – о поводах для этого не сообщалось. Завтра, 31 мая, над политиком должен начаться новый суд: его обвиняют по семи статьям, в том числе – о создании экстремистского сообщества.

  • В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.

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