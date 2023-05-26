Новый суд над Алексеем Навальным начнётся 31 мая

Новый суд над уже находящимся в колонии оппозиционером Алексеем Навальным начнётся 31 мая. Об этом сообщается в блогах самого Навального. Материалы дела поступили в Московский городской суд.

Навальный сообщил, что до 31 мая он должен ознакомиться с 3828 страницами "описаний преступлений, которые я совершил, уже сидя в тюрьме". Однако администрация колонии забрала у него обвинительное заключение, поскольку в ШИЗО, куда его 22 мая поместили в 16-й раз, это запрещённый предмет.

"Кружка (1 шт.) и книжка (1 шт.) в списке есть, а обвинительного заключения — нет. А то, что тебя судят, и тебе грозит до 30 лет, и хочется понять, в чем тебя обвиняют и чем это доказывается, — это всем до фонаря", - написал политик.

Новые обвинения против Навального выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей - о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Другие статьи - призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

Рассматривать дело будет судья Андрей Суворов, который ранее рассматривал дело гражданина США Пола Уилана о шпионаже. Уилан был признан виновным.