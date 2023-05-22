Навального в 16-й раз отправили в ШИЗО

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, в шестнадцатый раз отравили в штрафной изолятор. Об этом сообщил его соратник Иван Жданов.
По словам Жданова, Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. О причинах не сообщается. Ранее поводами для перевода политика в изолятор были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор. В общей сложности политик провёл в ШИЗО уже более 165 дней.
На прошлой неделе соратники Навального объявили всемирную акцию "Ты не один" в поддержку оппозиционера. Они призвали выходить на главные площади городов в день рождения Навального – 4 июня. Также соратники политика пообещали оказать "необходимую юридическую поддержку" тем, кто примет участие в акциях в России, где протесты обычно пресекаются полицией.
Также сегодня независимый социологический проект Russian Field опубликовал результаты опроса россиян о грядущих президентских выборах. Почти 2% опрошенных проголосовали бы на них за Навального.
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
- Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.
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