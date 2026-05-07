В исправительной колонии №9 Хадыженска Краснодарского края нашли мертвым художника Владимира Яроцкого. Официальная версия – самоубийство. Об этом сообщает SOTAvision со ссылкой на письмо другого политзаключенного Александра Ноздринова, отбывающего срок в той же колонии. Информацию подтвердил проект "Политзек-Инфо".

Ноздринов рассказал, что Яроцкий жаловался на давление со стороны администрации колонии – в частности, его привлекали к ночным тюремным работам, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья. На просьбы изменить условия труда администрация ИК-9 отвечала новым давлением.

В мае 2025 года Яроцкого приговорили к 5,5 годам лишения свободы по статьям о распространении "фейков" о российской армии и осквернении символов воинской славы.

Поводом для дела о военных "фейках" стал пост Яроцкого от сентября 2022 года о количестве погибших и пропавших без вести в Украине российских военнослужащих.

Дело об осквернении символов воинской славы завели из-за изображения, на котором художник пишет портрет Владимира Путина с натуры, а на холсте изображен пенис с завязанной на нем георгиевской лентой. Под картинкой было написано: "Умные люди видят, что Путин заживо хоронит Россию, а дураки уверены, что он ее спасает".

Летом 2024 года "Мемориал" признал Яроцкого политзаключенным.