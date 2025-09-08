В колонии в Беларуси умер политзаключённый - гражданин России

В Беларуси в колонии №15 города Могилёв умер 36-летний гражданин России Андрей Поднебенный, который был признан правозащитниками политзаключённым. Об этом в социальных сетях сообщила его мать Валентина Поднебенная. Он был приговорён к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы.

"Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном", – написала Валентина Поднебенная. По её словам, он умер 3 сентября. О причинах смерти она не написала, но возложила за неё ответственность за тех же, кто ранее лишил её сына свободы.

Поднебенный жил в Беларуси с шести лет и имел вид на жительство. Он был задержан в ноябре 2021 года. Его обвинили в том, что он проколол колёса 39 троллейбусов, поджёг автомобиль начальника управления Департамента исполнения наказаний по Гомельской области, администрировал телеграм-канал и чат, признанные экстремистскими, а также поджёг кран на стройке в 2019 году, сообщает "Настоящее Время".

По статьям о покушении на умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, создании экстремистского формирования и теракте Поднебенного приговорили к 15 годам колонии усиленного режима. Позднее его судили ещё по четырём политическим статьям и добавили к сроку 1 год и 8 месяцев.

По данным правозащитного центра "Весна", Андрей Поднебенный – девятый политзаключённый, умерший в исправительных учреждениях Беларуси. До этого скончались Валентин Штермер, Дмитрий Шлетгауэр, Александр Кулинич, Игорь Ледник, Вадим Храсько, Алесь Пушкин, Николай Климович и Витольд Ашурок. Всего за решёткой в Беларуси остаются около 1300 политзаключённых.