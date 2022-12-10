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В колонии в оккупированной Еленовке содержатся 150 граждан Украины

Территория колонии в Еленовке после взрыва. Спутниковый снимок Maxar Technologies от 30 июля 2022 года

В колонии в оккупированной Еленовке содержатся 150 граждан Украины. Об этом Украинской службе "Радио Свобода" рассказал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в колонии содержатся не только военные. "Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, доступ к Еленовке мы получим только после того, как ВСУ Еленовку освободят", – добавил Лубинец.

29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS. Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ "осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы".

В августе телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Еленовке. Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.

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