В Коми возбудили дело из-за загрязнения реки – в ней чёрная вода

В Воркуте возбудили уголовное дело из-за загрязнения одноимённой реки после обрушения очистных сооружений. Об этом сообщил "Комитет спасения Печоры".

В виду сложности дело передали в Следственный комитет России. Расследоваться будут как технические причины аварии, так и последствия на реке, отмечают активисты.

Также они подали заявление о возможных преступлениях в управление СК по Республике Коми. В "Комитете спасения Печоры" считают, что чиновники долго не принимали меры по ликвидации аварии и скрывали информацию о её масштабах, что создало опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

Трубопровод на станции очистки канализационных стоков в Воркуте обрушился рано утром 24 декабря. Местные власти заявили, что авария произошла из-за повреждения перекрытий проходного канала. Сотрудники станции рассказали Север.Реалии, что причина этого – ветхость здания, которое ввели в эксплуатацию в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

Накануне нового года воды из канализации города, в котором проживают не менее 60 тысяч человек, стали стекать неочищенными в реку и в итоге – в Баренцево море.

Уже 26 декабря Минстрой Коми заявил, что технология очистки сточных вод в Воркуте восстановлена. После новогодних праздников мэр Воркуты Ярослав Шапошников и глава Коми Владимир Уйба отчитались, что сточные воды хлорируются и больше не попадают в окружающую среду без очистки.

Спустя несколько дней после их отчётов активисты сняли видео с набором воды из Воркуты – она оказалась чёрной и заражённой белыми червями. Также экозащитники отметили, что у реки режет глаза и дурно пахнет. Жители посёлков ниже Воркуты сообщают о мёртвой рыбе в воде. "Комитет спасения Печоры" направил пробы для независимого анализа в лаборатории Москвы и Нижнего Новгорода.

Эколог Дмитрий Левашов отметил в комментарии изданию "Кедр", что, помимо бактериологического загрязнения реки, происходит ещё и химическое – из-за бесконтрольного применения хлора, который власти решили использовать для обеззараживания сточных вод Воркуты.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми рекомендовало населению не использовать речную воду только после жалобы активистов в прокуратуру.