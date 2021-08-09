Нефтепродукты продолжают попадают в воду из почвы после аварии на ТЭЦ в Норильске в мае. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Ведомостям". По её словам, владелец электростанции, компания "Норникель", периодически убирает загрязнение.

Экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На теплоэлектростанции ТЭЦ-3 произошёл разлив из хранилища более чем 21 тысячи тонн дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной случившегося стала разгерметизация резервуара из-за проседания свай фундамента.

Катастрофа стала одной из крупнейших в истории заполярной Арктики, сравнимой по масштабу с крупнейшей аварией в 1989 году на Аляске. Экологи предупреждают о возможных долгосрочных последствиях произошедшего. В феврале 2021 года суд обязал "Норникель" возместить ущерб в размере рекордных 146 млрд рублей. Компания решила не обжаловать решение суда.

Рассчитанная Росприроднадзором сумма компенсации – почти 2 миллиарда долларов – беспрецедентна в российской истории. Исключение – оценка ущерба природе от проекта разработки нефтегазовых месторождений "Сахалин-2"в 2006 году. Она предварительно составляла до 50 миллиардов долларов. Эти претензии были отозваны после того, как долю в предприятии у иностранных инвесторов со значительной скидкой купил государственный "Газпром".

"Норникель" в суде оценивал ущерб в 21 миллиард рублей. В компании обосновывают эту оценку неправильной методикой расчёта со стороны государства и неверной оценкой масштабов случившегося. В частности, указывалось, что при ликвидации катастрофы удалось собрать больше половины разлившегося топлива.

Комиссия Ростехнадзора в ходе расследования причин аварии выявила дефекты при строительстве и эксплуатации повреждённого объекта, а также некачественный контроль за состоянием сооружения и нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности.