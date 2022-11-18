В Конгрессе представлена резолюция об аудите средств, выделенных Киеву

В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом.

Усилия по принятию документа возглавляет конгрессвумен из Джорджии Марджори Тейлор Грин - при участии группы сопартийцев. При этом, как пишет издание The Hill, законодатели от обеих партий, как в Палате представителей, так и в Сенате, поддерживающие дальнейшую помощь Киеву, называют инициаторов резолюции частью маргинального меньшинства.

В самом тексте документа, однако, упомянута позиция ряда членов Республиканской партии, которые не против поддержки Украины, но считают необходимым усилить контроль за распределением средств.

Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов, ещё примерно 10 миллиардов было выделено на гуманитарное содействие и около 13 милиардов - на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить ещё 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины.

Грин представила свою резолюцию как привилегированную. Это означает, что её передадут в соответствующий комитет, у членов которого будет две недели на то, чтобы либо отклонить инициативу, либо одобрить голосование по ней всем составом Палаты.

По результатам прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс демократы сохранили большинство в Сенате, но контроль над Палатой представителей теперь переходит к республиканцам. Отмечалось, что новая расстановка сил может отразиться на продвижении повестки Байдена в парламенте, в том числе на выделении помощи Украине.

Марджори Тейлор Грин называют крайне правым политиком и уверенной сторонницей бывшего американского президента Дональда Трампа, который на этой неделе объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Сообщая о своих планах 15 ноября, Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся "в ужасном состоянии", и возложил вину за это на нынешнего президента Байдена и демократов. Трамп подчеркнул, что в годы его президентства в мире было больше стабильности и если бы он находился у власти, то "не было бы войны в Украине".