В Константиновке в результате ракетной атаки погибли шесть человек

Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля", — написал Ермак в телеграме.

По словам чиновника, российская армия атаковала город из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня "Ураган".

Генштаб вооруженных сил Украины в сводке 2 апреля также сообщил, что российская армия по-прежнему сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ, как утверждает Киев, отбили на этих направлениях более 70 атак.

Минобороны России в сводке 2 апреля сообщило о боевых действиях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Удар по Константиновке ведомство не комментировало.

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