Секретарь СНБО Украины опубликовал план "12 шагов по деоккупации Крыма"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу "12 шагов по деоккупации Крыма". Документ предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.

Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника "Русский военный корабль идёт на…", переименование Севастополя в "Объект №6".

По словам Данилова, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет "определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории". "Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", — отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.

Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, пишет Данилов.

Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о "12 шагах по деоккупации Крыма", заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьёзно.

"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьёзно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — отметил Развожаев в разговоре с ТАСС.

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