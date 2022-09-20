Киеве и Запад не признают референдумы в оккупированных регионах

Украинские власти, комментируя планы сепаратистов и оккупационных администраций в Херсонской и Запорожской областях провести референдумы о присоединении к России уже на этой неделе, заявили, что эти действия для Киева ничего не изменят.

"Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация не изменят ничего. Россия как была, так и остаётся государством-агрессором, которая оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет и дальше освобождать их, что бы в России ни говорили", - написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак назвал заявления о намерениях провести референдумы "наивным шантажом". "Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - цитирует Ермака Украинская служба Радио Свобода.

Советник Ермака Михаил Подоляк назвал намерение провести референдумы ответом России на контрнаступление украинской армии.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя планы сепаратистов и оккупационных властей в Украине, сказал, что международное сообщество должно отвергнуть "фиктивные референдумы". "Это очень, очень понятно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, и что они не подпадают под действие международного права", - заявил журналистам Шольц, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга референдумы также названы "фиктивными". Они, по словам Столтенберга, "не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины". "Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", - подчеркнул глава НАТО.

"Фиктивными действиями" предстоящее голосование назвали и Соединённые Штаты. "Эти референдумы являются посягательством на принципы суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе международной системы", - сказал cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны заявил, что мировое сообщество не признает "циничные" референдумы на оккупированных территориях и востоке Украины. Макрон также назвал эти планы "дополнительной провокацией" вслед за российским вторжением в соседнюю страну. "Если бы идея референдума в Донбассе не была столь трагичной, это было бы смешно", - добавил Макрон, находясь в Нью-Йорке.

Ранее во вторник стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23–27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование.

Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законопроекты, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.