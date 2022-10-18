В Костроме покупателям предлагают куриное филе с символом Z

Сеть магазинов "Десяточка" в Костроме выложила на прилавки куриное филе с нанесённой на каждый кусок мяса буквой Z - полуофициальным символом поддержки российской агрессии в Украине. Фотографии "патриотической" еды, которую костромичи назвали мобифштексами, опубликовали пользователи соцсетей. Об этом сообщает Kostroma.news.

Выставленные в витринах куски "Z-филе" возмутили многих покупателей. "От бьющего через край псевдопатриотизма, помноженного на недоумство, покупателям предлагают поучаствовать в массовом вандализме по поеданию мяса отмеченного буквой, символизирующей поддержку Вооружённым силам РФ", - написали пользователи соцсетей. Они также задаются вопросом, не привлекут ли после этого покупателей к уголовной ответственности за дискредитацию армии.

Судя по опубликованным в интернете фотографиям, "Z-филе" не пользуются спросом у покупателей и продавцам уже пришлось снизить цену почти на 100 рублей.

В апреле в Костроме был задержан житель Москвы, сломавший двухметровый знак Z, установленный в центре города. Его обвинили в хулиганстве.

В Курганской области в городе Шадринск к Пасхе испекли куличи с буквой Z. Представитель Русской православной церкви тогда заявил, что куличи с буквой Z нельзя считать пасхальными, и отметил, что их освящение не предусмотрено.