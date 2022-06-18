В Краснодаре 11 раз отказывали в возбуждении дела о пытках

Суд в Краснодаре признал законным одиннадцатый отказ в возбуждении дела о пытках кипятком в отделе полиции. Предыдущие десять отказов были оспорены и отменены как незаконные. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
В апреле 2018 года супругов Валерия Малахова и Ольгу Швецову доставили в отдел полиции по Гулькевичскому району Краснодарского края. Там они подверглись пыткам: Малахова поливали кипятком, а Швецову били книгой по голове и курили при ней в закрытом кабинете, узнав, что она больна астмой. От супругов требовали взять на себя убийство пенсионерки, проживавшей с ними по соседству. После ночи пыток Малахова и Швецову отпустили. Однако через несколько дней Швецову вновь задержали и избили в отделе полиции.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, у Малахова зафиксированы термические ожоги горячей жидкостью на затылке и шее и кровоподтёк на бедре от удара тупым твёрдым предметом. Телесные повреждения Швецовой нигде не зафиксированы, однако свидетели подтвердили, что видели у неё синяки от наручников.
В июне 2019 года супруги обратились за помощью к правозащитникам краснодарского отделения "Комитета против пыток". В организации заявили, что будут обжаловать очередной отказ в возбуждении дела. По словам руководителя филиала организации Сергея Романова, многие обязательные следственные действия проведены не были, а в объяснениях свидетелей есть неустранённые противоречия.
- В июле 2019 года, спустя больше года после пыток, Ольгу Швецову снова задержали на основании показаний свидетеля, который заявил, что видел, как Швецова убивает свою пожилую соседку. Адвокат Швецовой выяснил, что свидетеля вынудили дать показания. Находясь в изоляторе временного содержания, Швецова признала свою вину, но затем отказалась от показаний, сообщив следователю о давлении, которое оказывали на неё полицейские. Тем не менее в декабре 2019 года Швецову признали виновной в убийстве соседки и приговорили к семи годам лишения свободы.
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