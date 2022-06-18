В Краснодаре 11 раз отказывали в возбуждении дела о пытках

Суд в Краснодаре признал законным одиннадцатый отказ в возбуждении дела о пытках кипятком в отделе полиции. Предыдущие десять отказов были оспорены и отменены как незаконные. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В апреле 2018 года супругов Валерия Малахова и Ольгу Швецову доставили в отдел полиции по Гулькевичскому району Краснодарского края. Там они подверглись пыткам: Малахова поливали кипятком, а Швецову били книгой по голове и курили при ней в закрытом кабинете, узнав, что она больна астмой. От супругов требовали взять на себя убийство пенсионерки, проживавшей с ними по соседству. После ночи пыток Малахова и Швецову отпустили. Однако через несколько дней Швецову вновь задержали и избили в отделе полиции.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, у Малахова зафиксированы термические ожоги горячей жидкостью на затылке и шее и кровоподтёк на бедре от удара тупым твёрдым предметом. Телесные повреждения Швецовой нигде не зафиксированы, однако свидетели подтвердили, что видели у неё синяки от наручников.

В июне 2019 года супруги обратились за помощью к правозащитникам краснодарского отделения "Комитета против пыток". В организации заявили, что будут обжаловать очередной отказ в возбуждении дела. По словам руководителя филиала организации Сергея Романова, многие обязательные следственные действия проведены не были, а в объяснениях свидетелей есть неустранённые противоречия.