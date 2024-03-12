В Краснодаре двух девушек оштрафовали на 100 тысяч за поцелуй

В Краснодаре суд назначил по 50 тысяч рублей штрафа двум местным жительницам - за то, что они выложили в интернет видео, на котором одна из них признается другой в любви, дарит цветы, после чего целует.
Подруг, одной из которых 24 года, а другой - 19 лет, признали виновными в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".
Кроме того, МВД опубликовало ролик с извинениями девушек. В нём они говорят, что сожалеют о произошедшем, которое было с их стороны шуткой с целью "хайпануть". При этом один из сотрудников полиции заявляет, что поцелуй девушек мог навредить психике несовершеннолетних.
- В ноябре прошлого года Верховный суд России, удовлетворив иск Министерства юстиции, запретил несуществующее международное движение ЛГБТ и признал его экстремистским. До этого российские власти приняли ряд репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.
- В последнее время правоохранительные органы регулярно устраивают облавы на клубы, которые посещают ЛГБТ-люди, и срывают вечеринки для взрослых – как частные, так и те, что проводятся в специализированных заведениях. Участников таких вечеринок задерживают, арестовывают или заставляют публично извиняться за "аморальное поведение", а клубы закрывают.
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