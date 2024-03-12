В Краснодаре двух девушек оштрафовали на 100 тысяч за поцелуй

В Краснодаре суд назначил по 50 тысяч рублей штрафа двум местным жительницам - за то, что они выложили в интернет видео, на котором одна из них признается другой в любви, дарит цветы, после чего целует.

Подруг, одной из которых 24 года, а другой - 19 лет, признали виновными в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Кроме того, МВД опубликовало ролик с извинениями девушек. В нём они говорят, что сожалеют о произошедшем, которое было с их стороны шуткой с целью "хайпануть". При этом один из сотрудников полиции заявляет, что поцелуй девушек мог навредить психике несовершеннолетних.