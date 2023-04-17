В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis из-за антивоенной позиции

В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis , который должен был пройти 18 апреля. Об этом сообщили представители концерного зала подчеркнув, что выступление не состоится "по независящей от группы и организаторов причине".

На сайте Shortparis и их странице во "ВКонтакте" об отмене завтрашнего концерта ещё не объявляли.

14 апреля "Кроп арена", где должен был проходить концерт, на своём сайте приостановила продажу билетов на краснодарский концерт группы, пока "решался вопрос о проведении концерта". Издание 93.ru связывало это с жалобой , которую написал мэру города глава местного отделения движения"Царьград" Никита Изюмов.

В ней он упоминал, что солист группы Николай Комягин получил штраф после задержания на антивоенной акции в феврале 2022 года, а также говорил о "стыде" после начала войны в интервью журналисту Николаю Солодникову.

При этом концерты вShortparis в Ростове-на-Дону и Волгограде, запланированные на соседние с краснодарским выступлением даты, состоятся.