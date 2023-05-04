В краснодарском филиале "Команды против пыток" провели обыск

В краснодарском филиале "Команды против пыток" прошёл обыск. Об этом сообщили сами правозащитники.

По их информации, обыск провели сотрудники Центра про противодействию экстремизму в связи с уголовным делом о пытках в Северной Осетии. Подробности дела правозащитники не раскрывают в интересах сообщившего о пытках.

После обыска юриста Команды увезли на допрос в отдел МВД по Краснодарскому краю.

В апреле 2023 года аналогичные обыски проводили в офисах Команды в Пятигорске и Нижнем Новгороде. Тогда полицейские изъяли технику и несколько флешек.