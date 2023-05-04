В краснодарском филиале "Команды против пыток" провели обыск

В краснодарском филиале "Команды против пыток" прошёл обыск. Об этом сообщили сами правозащитники.
По их информации, обыск провели сотрудники Центра про противодействию экстремизму в связи с уголовным делом о пытках в Северной Осетии. Подробности дела правозащитники не раскрывают в интересах сообщившего о пытках.
После обыска юриста Команды увезли на допрос в отдел МВД по Краснодарскому краю.
В апреле 2023 года аналогичные обыски проводили в офисах Команды в Пятигорске и Нижнем Новгороде. Тогда полицейские изъяли технику и несколько флешек.
- В сентябре 2022 года "Команда против пыток" опубликовала доклад о полицейском насилии на Северном Кавказе. По данным правозащитников, в 87% случаев Следственный комитет вынес отказы в возбуждении уголовных дел.
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