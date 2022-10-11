Суд в Дагестане впервые за 20 лет обвинил полицейских в пытках

Суд в Дагестане признал двух сотрудников полиции Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева виновными в пытках и приговорил их к 3,5 годам колонии. Об этом сообщил "Комитет против пыток", отметив, что это первый обвинительный приговор за 20 лет их работы в регионах Северного Кавказа.

Также суд обвинил Алиева, Сайпулаева и их подельницу оперуполномоченную Майю Ахмедову в фальсификации доказательств. Ахмедова получила год лишения свободы условно.

Суд постановил, что Алиев и Сайпулаев в марте 2020 года избили продавщицу Юлдуз Курашову в отделе полиции, а Ахмедова сфальсифицировала документы о личном досмотре Курашовой якобы в присутствии понятых. Курашову отпустили только после того, как она подписала явку с повинной. В этот же день в отношении неё возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Впоследствии дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а Курашовой присудили компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

По словам Курашовой, она ехала с подругой в такси, когда их внезапно подрезал автомобиль. Из машины вышли двое её знакомых-полицейских в гражданской одежде, вытащили её из такси и силой посадили в свой автомобиль. Курашова рассказала, что там её ударили кулаком по затылку, били по ногам и голове. В отделе полиции Курашову продолжили избивать, угрожая убить и подбросить наркотики для возбуждения уголовного дела.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Курашовой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные кровоподтёки.