Суд в Пятигорске отменил приговор по жалобам осуждённого и прокуратуры

По жалобам осуждённого и прокуратуры кассационный суд в Пятигорске отменил приговор по делу о сбыте наркотиков и направил его пересмотр. Осуждённый заявил о пытках, прокуратура – о его предыдущих судимостях, не учтённых при вынесении приговора. Об этом рассказывают Кавказ.Реалии.

По версии следствия, житель Дагестана Альберт Каипов продал десять граммов марихуаны и пытался сбыть ещё 15 граммов этого вещества. Каипов не отрицал, что употребляет наркотики, однако вину в их распространении не признал. Он заявил о провокации полицейских. Также Каипов утверждал, что они подбросили ему в карман два спичечных коробка с наркотиками.

По словам обвиняемого, когда он отказался подписывать протокол, полицейские его избили. Понятой, который якобы присутствовал на досмотре Каипова, рассказал, что тот стоял со связанными руками и ногами и говорил, что наркотики ему подкинули. Каипова приговорили к десяти годам колонии.

Каипов потребовал отменить приговор. В жалобе он утверждал, что понятых "при следственных действиях" не было, а в основу приговора были положены недопустимые доказательства.

В свою очередь прокуратура сочла приговор Каипову слишком мягким. Заместитель прокурора Дагестана указал, что Каипов совершил преступление в период условного осуждения по другим делам, а суд не учёл это при вынесении приговора.

Рассмотрев жалобы Каипова и прокуратуры, суд отменил приговор и направил дело на пересмотр. Каипова на три месяца перевели в СИЗО.