В Краснодарском крае случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В ночь на воскресенье в Краснодарском крае случился пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предположительная причина пожара - попадание беспилотника. Местные экстренные службы сообщают, что возгорание локализовано, никто не пострадал.
Ряд телеграм-каналов публикуют свидетельства очевидцев, которые перед началом пожара на нефтезаводе якобы слышали взрыв.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря и северо-западной частью аннексированного Крыма средствами ПВО были уничтожены 36 беспилотников, которые ведомство считает украинскими.
- Как уточняет "Коммерсантъ", Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае в конце мая уже подвергались обстрелам беспилотниками. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором — пожара удалось избежать.
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