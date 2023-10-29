В Краснодарском крае случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В ночь на воскресенье в Краснодарском крае случился пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предположительная причина пожара - попадание беспилотника. Местные экстренные службы сообщают, что возгорание локализовано, никто не пострадал.

Ряд телеграм-каналов публикуют свидетельства очевидцев, которые перед началом пожара на нефтезаводе якобы слышали взрыв.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье над акваторией Черного моря и северо-западной частью аннексированного Крыма средствами ПВО были уничтожены 36 беспилотников, которые ведомство считает украинскими.