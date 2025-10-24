В Красногорске дрон попал в многоэтажку, 5 человек ранены

В городе Красногорск Московской области в результате попадания беспилотника в жилой дом пять человек получили ранения. Об этом сообщили местные власти.

"Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Четверо оперативно доставлены в больницы", – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Всего, как сообщается, были повреждены три квартиры, 70 жителей дома были эвакуированы.

Красногорск расположен к западу от Москвы, ранее уже сообщалось о сбитии дронов над этим городом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о массированной атаке дронов. По его словам, в Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился.

Минобороны России отчиталось о 111 сбитых украинских беспилотниках над 12 регионами, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря в ночь на 24 октября.