В Красноярске к 6 годам колонии приговорили 64-летнего иеговиста 

В Красноярске суд приговорил к шести годам лишения свобода 64-летнего Свидетеля Иеговы Анатолия Горбунова, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, он "проводил религиозные собрания" и "совершал действия организационного характера".

Отмечается, что во время суда был допрошен некий секретный свидетель, который посещал встречи Свидетелей Иеговы, делал аудиозаписи и передавал их правоохранительным органам.



Всего в Красноярском крае уголовные дела возбудили против двадцати пяти иеговистов.