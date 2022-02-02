В Красноярске к 6 годам колонии приговорили 64-летнего иеговиста 

В Красноярске суд приговорил к шести годам лишения свобода 64-летнего Свидетеля Иеговы Анатолия Горбунова, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, он "проводил религиозные собрания" и "совершал действия организационного характера".
Отмечается, что во время суда был допрошен некий секретный свидетель, который посещал встречи Свидетелей Иеговы, делал аудиозаписи и передавал их правоохранительным органам.
Всего в Красноярском крае уголовные дела возбудили против двадцати пяти иеговистов.
- В 2017 году Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность в России. Впоследствии все юридические лица иеговистов внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
- В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против Свидетелей Иеговы были возбуждены сотни уголовных дел, многие из верующих жаловались на пытки в ходе следствия. Десятки иеговистов приговорены к реальным срокам лишения свободы. Длительному заключению часто подвергаются пожилые люди: так, в конце января к 6 годам колонии приговорили 56-летнюю жительницу Астрахани Анну Сафронову. Власти РФ до сих пор заявляют, что в стране нет преследований по религиозному признаку.
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