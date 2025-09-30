Журналистку Светлану Хустик арестовали по статье о фейках об армии

В Красноярске по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии задержали журналистку Светлану Хустик. Суд отправил её в СИЗО на два месяца.

О задержании журналистки сообщил местный Следственный комитет, не назвав её имени. Местные СМИ, в частности "Проспект мира" и Ngs24.ru, сообщили, что речь идёт о журналистке Светлане Хустик.

Когда именно она была задержана, неясно, Следственный комитет сообщил о задержании утром 30 сентября, опубликовав видео, на котором показаны люди в масках, пришедшие рано утром к журналистке домой и доставившие её к следователю.

Впоследствии состоялся суд по мере пресечения. По версии следствия, в мае 2023 года журналистка написала для издания, объявленного "иностранным агентом", материал с "заведомо ложной информацией" о действиях российских военных во время войны в Украине. Следствие заявило, что Хустик сотрудничала с Радио Свобода, в частности проектом Сибирь.Реалии.

Как заявила на суде Хустик, она сотрудничала с Радио Свобода до 2023 года, то есть до того, как медиаорганизация была признана российскими властями нежелательной. Материалы Светланы Хустик публиковали "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Такие дела", "Сноб" и другие издания.

Красноярский суд арестовал Светлану Хустик на 2 месяца. Следствие заявило, что журналистка может покинуть страну, поскольку у нее есть загранпаспорт. В суде выяснилось, что дело квалифицируется по статье о недостоверных сведениях об армии, опубликованных "из корыстных побуждений и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Наказание по такой статье может составить до 10 лет.

Фейками об армии российские следственные органы и суды могут посчитать любые высказывания о войне в Украине, противоречащие официальной позиции Минобороны.



