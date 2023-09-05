В Красноярске трое сторонников "Антифа" получили условные сроки

В Красноярске суд назначил от 3,5 до 5 лет условно троим местным жителям, которых ФСБ называет представителями леворадикального движения "Антифа". Их осудили по статье о разбое. При этом, как пишет Север.Реалии, спецслужба также указывала, что осужденные "выступали против СВО" (так российские власти называют вторжение в Украину - РС).

По версии следствия, в июле 2022 года трое жителей города проникли в квартиру к "представителю националистической молодежи", похитив "неформальную атрибутику и другое имущество потерпевшего". ФСБ утверждает, что осужденные угрожали жертве пистолетом и ножом.

В спецслужбе также заявляют, что обвиняемые "вели агитацию против СВО, а также планировали провокационные акции у военкоматов Красноярска". При этом осудили их только по статье о разбое.

В августе российское государственное агентство "РИА-Новости" сообщило о задержании двоих подозреваемых в разбойном нападении. Сообщалось, что они рисовали на стенах зданий антивоенные граффити, а "также вынашивали намерения по поджогу военкомата". Агентство со ссылкой на источник назвало имена задержанных: Илья Виноградов и Даниил Иванов.

В пабликах, близких к леворадикальной идеологии, обсуждалась другая версия произошедшего: антифашисты забрали вещи у своего бывшего коллеги по движению по фамилии Акабов и прозвищу Гучи. Забрать вещи их попросила бывшая подруга Акабова. Акабов якобы добровольно отдал Виноградову и Иванову вещи, а затем написал на них заявление в полиции.